Минобороны официально объявило задачу мобилизованных россиян

Приступить к ней должны солдаты после слаживания

29 сентября 2022, 22:04

Мобилизованные граждане после слаживания приступят к задачам по контролю и обороне занятых Россией территорий. Об том заявили в Минобороны России, передаёт ТАСС.

В ведомстве объяснили, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне сейчас проходят боевое слаживание возле районов выполнения боевых задач. После этого укомплектованные подразделения приступят к выполнению задач «по контролю и обороне освобождённых территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления».

В Минобороны уточнили, что после завершения индивидуальной подготовки мобилизованные продолжили занятия в составе взводов и рот. На боевом слаживании они получают навыки работы в составе подразделений, изучают военную технику и оружие. Кроме того, они проходят огневую подготовку с использованием штатного вооружения, а также бронетехники, артиллерии и средств противовоздушной обороны.

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