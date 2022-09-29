Минобороны официально объявило задачу мобилизованных россиян

Мобилизованные граждане после слаживания приступят к задачам по контролю и обороне занятых Россией территорий. Об том заявили в Минобороны России, передаёт ТАСС.

В ведомстве объяснили, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне сейчас проходят боевое слаживание возле районов выполнения боевых задач. После этого укомплектованные подразделения приступят к выполнению задач «по контролю и обороне освобождённых территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления».

В Минобороны уточнили, что после завершения индивидуальной подготовки мобилизованные продолжили занятия в составе взводов и рот. На боевом слаживании они получают навыки работы в составе подразделений, изучают военную технику и оружие. Кроме того, они проходят огневую подготовку с использованием штатного вооружения, а также бронетехники, артиллерии и средств противовоздушной обороны.