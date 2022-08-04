Минюст РФ предложил отменить уголовное преследование за предпринимательство без регистрации

Минюст РФ предложил отменить в России уголовное преследование за предпринимательство без регистрации. Как сообщает РИА Новости, в таком случае в России сохранится административная ответственность, а также уголовная за уклонение от налогов и незаконную банковскую деятельность.

Кроме того, в проекте нового закона Минюст рекомендует исключить из УК РФ сразу три экономические статьи — 170 («Регистрация незаконных сделок с недвижимостью»), 170.2 («Внесение ложных сведений в межевой план») и 185.1 («Злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах»).

В ведомстве считают необходимым в полтора раза повысить планку значительного, крупного и особо крупного ущерба в статье 158 УК РФ («Мошенничество»). Таким образом, значения вырастут с 10 до 25 тысяч рублей, с 3 до 4,5 млн рублей и с 12 до 28 млн рублей соответственно.