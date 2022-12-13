На Алтае осудят поставщиков нелегальных защитных костюмов для больниц

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего новосибирца и 32-летнего москвича, которых обвиняют в поставке «нелегальных» защитных костюмов в медучреждения региона на 43 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, их обвиняют по статьям о мошенничестве и обращении фальсифицированных изделий.

По информации следствия, с июля по сентябрь 2020 года глава компании «Ареда» и его сын, который выступает в фирме заместителем директора, наладили производство фальсифицированных комплектов защитной одежды, которые не являются медицинскими изделиями и не могут применяться в медучреждениях. Эти халаты на сумму свыше 43 млн рублей поставили в регион в рамках госконтракта, который заключил Минздрав РФ.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Они добровольно частично возместили ущерб на сумму 20 млн рублей. Кроме того, следователи наложили арест на их имущество на общую сумму свыше 3,6 млн рублей. Отдельно региональный Минздрав заявил гражданский иск о возмещении причинённого имущественного вреда. Дело передано для рассмотрения в суд.