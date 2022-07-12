На Алтае «половина села» неделю сидит без воды в жару из-за сгоревшего насоса

Жительница алтайского села Журавлиха рассказала в паблике «Барнаул 22», что у односельчан нет воды, чтобы даже попить.

Село расположено в Первомайском районе. По словам женщины, жители уже не знают куда обратиться за помощью, поэтому решили написать в крупных алтайских соцсетях.

«Половина села сидит без воды уже шесть дней. На башне сгорел насос и менять его никто не собирается. Директор МУПа решил, что от этой башни питается только три дома, хотя это далеко не так. На улице жара, у нас маленькие дети, а у нас нет воды. Мы не можем ни постирать, ни приготовить, у нас даже попить нет воды», — рассказала Евгения.

В комментариях посоветовали обратиться в прокуратуру. Пока проблему не решат, можно просить воду у той половины села, где она есть. Также рекомендовали вырыть колодец на участке, чтобы обезопасить себя на случай отключения воды.

Другие предложения: собирать утреннюю росу, покупать воду в магазине, переселиться поближе к реке, скинуться всем Алтайским краем на новый насос.



