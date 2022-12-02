На Алтае сфотографировали редчайшего розового воробья

Фото: Oльга Фаттахова / sibirds.ru

Орнитолог-любитель Ольга Фаттахова впервые в России сделала фоторегистрацию редкой в нашей стране птицы — арчовой чечевицы, так называемого «розового воробья», пишет «Российская газета».

Фотографии Ольга разместила на сайте «Птицы Сибири». По данным алтайского отделения Союза охраны птиц России, это первая официальная фоторегистрация арчовой чечевицы.

«Точные координаты места встречи я указывать не хотела, так как браконьеры в коммерческих целях отлавливают этих птиц и продают для содержания в неволе. Чечевицы очень красивы, легко приручаются и, хотя не певуны, но очень мило щебечут. Местные жители же не гнушаются таким образом подзаработать, да и не только местные, к сожалению», — рассказала орнитолог.

Предположительно, птица оказалась на Алтае случайно — сбилась с курса. Однако не исключено, что «розовые воробьи» захотели расширить территорию своего обитания: они обитают в Монголии, Казахстане, Киргизии.