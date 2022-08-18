На Алтае заработала новая система предупреждения о нападении из космоса

В России на боевое дежурство заступила обновленная система контроля космического пространства, расположенная в нескольких регионах, в том числе и в Алтайском крае, сообщает ТАСС.

«Не так давно был подписан указ о постановке на боевое дежурство обновленной системы контроля космического пространства, модернизированных радиооптических комплексов «Крона», «Окно» и «Прицел», — рассказал главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

Глобальный контроль обеспечивают радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространства.

Обновленная система расположена в Алтайском крае, Московской области, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане.