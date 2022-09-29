На что жалуются жители Алтая, призванные по мобилизации, и как им удаётся помочь

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. В армию призовут около 300 тысяч человек, попадающих под определённые критерии, — прежде всего, служба в армии и наличие боевого опыта. Однако в части регионах страны военкоматы приносили повестки по ошибке тем мужчинам, которые даже не держали в руках автомат. Для помощи таким призывникам в ОНФ открыли горячую линию. Некоторым мобилизованным удаётся помочь.

С какими вопросами звонят призывники?

Горячая линия в Алтайском крае заработала 25 сентября. Всего за несколько дней на неё поступило более 250 звонков. Как пояснил amic.ru глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, общественники собирают данные о тех, кому уже пришла повестка, а человек считает, что у него есть основания для отсрочки или для отмены решения о призыве. В некоторых случаях жители края сами годами не обновляли свои персональные данные в военкоматах. Например, человек ранее подходил под все критерии мобилизации, но за последние годы получил серьёзное заболевание или сделал операцию. Поэтому в каждом конкретном случае общественникам приходится выяснять: годен человек или нет.

«Некоторые перекосы в вопросе мобилизации есть. У военкоматов не совсем точная информация. Отчасти виноваты и сами военнообязанные и находящиеся в запасе. Они не актуализируют данные о состоянии здоровья или семейном положении», — отметил Войтюк.

В итоге за два дня общественникам удалось помочь получить отсрочку четырём призывникам. Так, например, в организацию обратился руководитель одного из предприятий, на котором работает мужчина, воспитывающий двоих детей после смерти супруги.

После детального разговора с предоставлением всех документов военком Ленинского района Барнаула написал основание для отсрочки мобилизации на обратной стороне повестки.

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Призывают ли людей, не служивших в армии?

Этот вопрос наиболее часто задают общественникам военнообязанные края, пояснил Сергей Войтюк. Бывают случаи, когда мобилизуют людей, не имеющих боевого опыта, а также мужчин старше 35 лет. «Фронтовик» объяснил, что когда военный комиссариат начинает подбирать специалистов на нужные должности, он в первую очередь выбирает граждан до 35 лет, которые служили в армии и имеют опыт боевых действий. Однако если таких людей не хватает, то военный комиссариат начинает рассматривать следующую категорию. Переходит ко второй очереди, пока не подберёт нужное количество людей. В таком случае, пояснил представитель ОНФ, обращают внимание на мужчин с редкими военными специальностями, невзирая на боевой опыт.

Сергей Войтюк добавил, что сейчас Министерство обороны РФ оперативно составляет списки важных специальностей, которые не попадают под категорию мобилизации. Это журналистика, звукорежиссура, торговое дело, дизайн, лингвистика, психология, металлургия, авиастроение, IT-отрасль и многое другое.

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Сколько людей в Алтайском крае вернули домой после призыва?

В настоящее время уже 59 человек. Об этом на заседании краевого штаба по мобилизации сообщил глава региона Виктор Томенко.

«Заявления продолжают поступать. Мы проверяем каждое. Работает специальная комиссия, проводятся индивидуальные разбирательства. Там, где информация подтверждается (это происходит в единичных случаях), принимается решение о возвращении такого человека домой», — отметил Виктор Томенко.

Куда звонить, если повестка пришла по ошибке?

В регионе работает горячая линия по номеру 122. Специалисты готовы ответить на возникающие у граждан вопросы. Также подробные ответы Минобороны размещает на портале «Объясняем.рф». Есть и горячая линия ОНФ. Обращения принимаются по адресу: Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж, контактный телефон +7 385 235-37-88, а также в группу Народного фронта в ВК и ОК.