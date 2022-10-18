На восьмипролетном путепроводе на Новом рынке в Барнауле продолжают обустройство свай

На восьмипролетном путепроводе на улице Ленина в районе Нового рынка продолжаются работы по устройству буронабивных свай. Как сообщает Telegram-канал «Мост», после реконструкции он станет трехпролетным.

Как рассказал замглавы подрядчика «Барнаульское ДСУ №4» Денис Попрядухин, на первой опоре уже установлена половина свай, однако для дальнейших работ необходимо демонтировать ростверк старого путепровода.

«Пока на участке для первой опоры демонтируется старый конструктив, параллельно выполняем работы по устройству буронабивных свай на месте будущей четвертой опоры. Буквально в течение десяти дней эти работы завершим и перейдем на оставшиеся опоры. После устройства буронабивных свай на всех четырех опорах будет выполнено укрепление грунтового основания», — рассказал он.

На трехпролетном путепроводе под одну опору идет обустройство котлована, а под вторую — забивка шпунтового ограждения для дальнейшего устройства котлована. В этом году здесь планируется не только установить новые опоры, но и выполнить монтаж балок пролетных строений.