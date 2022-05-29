Названо число IT-специалистов, которые уедут из России

Всего Россию за первое полугодие покинули или покинут 40 тысяч IT-специалистов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ассоциации компаний — разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

«Выяснилось, что в 162 компаниях на релокацию согласилось 30-40% российских сотрудников, и они уже начали массово переезжать. Примерно 20-30% в раздумьях, но согласия не дали, а остальные решили остаться», — говорится в исследовании.

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Все уехавшие приняли решение об отъезде из-за начала спецоперации на Украине. Эксперты отмечают, что половина из них должны вернуться обратно до конца 2022 года. Основная масса уехавших работают в зарубежных компаниях, которые отказались от российских офисов.

Также страну покидают сотрудники российских компаний, работавшие на развитых зарубежных рынках, потерявшие заказчиков и переместившие свои офисы продаж в другие страны.