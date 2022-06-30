Новые правила могут лишить нуждающихся в гемодиализе жителей Алтайского края необходимой процедуры

В Алтайском крае с 1 июля изменится схема выплаты компенсации, которую получали люди из деревень и сел, ездящие в город для прохождения гемодиализа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее проезд компенсировали на полную стоимость по предоставленным чекам. В сообщении сказано, что некоторые люди злоупотребляли предоставленной им возможностью и предоставляли чеки с завышенными суммами.

«Так, в 10 территориях края годовая сумма компенсации на одного человека составила от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Пациенты предоставляли договоры с перевозчиками, по сумме равные перелету Барнаул — Москва», — пишет пресс-служба краевой администрации.

Теперь компенсации будут выплачиваться в зависимости от расстояния от населенного пункта до места проведения процедуры и обратно. Сумма компенсации за одну поездку теперь составит от 300 до 2300 рублей.

Также вместо компенсации жители региона смогут выбрать доставку при помощи мобильной бригады.

Как отмечает «Банкфакс», жителей региона обеспокоили новые правила. Люди не понимают, по какой методике сформированы расчеты. Пациенты опасаются, что оплачивать проезд им придется из своего кармана, а уложиться в крупные суммы будет сложно.