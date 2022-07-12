Новые трамваи и больше газа. Что может дать Барнаулу участие в программе «Чистый воздух»

Правительство РФ увеличило число городов—участников федерального проекта «Чистый воздух» с 12 сразу до 41. Среди них — Барнаул. Алтайские власти неоднократно просили федеральный центр включить Барнаул в список участников «Чистого воздуха». Однако получилось это только в 2022 году. Рассказываем, чем интересен проект «Чистый воздух» и что может он дать столице региона.

Что проект «Чистый воздух» может дать Барнаулу?

По планам чиновников, к 2030 году в городах, которым повезло попасть в этот проект (о нем смотри справочную информацию ниже), вдвое сократятся выбросы загрязняющих веществ. Как пишет газета «Коммерсант», в каждом городе будут проведены сводные расчеты загрязнений и утвержден комплексный план по снижению выбросов в атмосферу.

Также власти городов—участников эксперимента при финансовой помощи федерального центра примут меры для снижения выбросов в атмосферу от коммунального сектора и транспорта. В планах — перевод жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей, закупка более экологичных моделей общественного транспорта.

По сути это означает, что в Барнауле могут пройти масштабные работы по переходу от печного отопления на газ. Кроме того, на предприятиях в городе будут обязаны проводить модернизацию оборудования, закроют старые угольные котельные, отопление переведут на газовое или электрическое.

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А сколько Барнаул получит новых трамваев и троллейбусов?

Пока неизвестно. В конце 2021 года стало известно, что Алтайский край по этой программе может получить в ближайшие годы 24,2 миллиарда рублей на обновление электротранспорта в трёх городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Благодаря этим деньгам около 50% всех пассажиров Алтайского края будут передвигаться именно на экологичном транспорте. Это позволит увеличить выручку таких предприятий на 12% к уровню 2021 года, налоговые отчисления в бюджет — на 10%, снизить выброс вредных веществ на 10%, повысить зарплату работников сферы на 15%.

Впрочем, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, планы властей могут немного измениться. В любом случае это огромные для региона деньги. Заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин сообщал amic.ru, что участие в нацпроекте может серьезно улучшить ситуацию с общественным транспортом.

«Сказочно повезёт, если мы попадём в программу „Чистый воздух“. Это повлияет на всё. В качестве предложения отправили заявку в правительство страны. Будет закрыта потребность в новых трамваях и троллейбусов всех трёх крупных городов края. Соглашения пока нет, но мы надеемся на положительный исход. Задача наша — модернизировать парк и инфраструктуру. Эти решения потребуют ограничения въезда в центр Барнаула, выделенных полос, перехватывающих парковок. Нужно создавать условия для того, чтобы новые трамваи использовались постоянно», — отмечал Дмитрий Коровин.

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И как распределят деньги между городами края?

— 16,4 миллиарда рублей для Барнаула (10 млрд — на трамваи, 0,8 млрд — на троллейбусы, 5,6 млрд — на модернизацию инфраструктуры);

— 6,5 миллиарда рублей для Бийска (3,7 млрд — на трамваи, 2,8 млрд — на обновление инфраструктуры);

— 1,3 миллиарда рублей для Рубцовска (0,9 млрд — на троллейбусы, 0,4 млрд — на обновление инфраструктуры).

По данным amic.ru, заявку Алтайского края на предоставление денег действительно одобрили на уровне правительства РФ. Согласно предварительной информации, Алтайский край может получить деньги на новые трамваи и троллейбусы ориентировочно в 2023-2024 годах.

Что за проект «Чистый воздух»?

Цель проекта — снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение на не менее 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах.

Проект реализуется с 2020 года, тогда в него попали 12 промышленных центров России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В 2021 году 12 регионов, где находятся эти муниципалитеты, получили около 78 миллиардов в рамках «Чистого воздуха».

В июле 2022 года на уровне правительства РФ приняли решение расширить список участников. Теперь правительство добавило к 12 городам еще 29: Абакан, Ангарск, Астрахань, Ачинск, Барнаул, Гусиноозерск, Зима, Иркутск, Искитим, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Курган, Лесосибирск, Махачкала, Кызыл, Минусинск, Новочеркасск, Петровск-Забайкальский, Ростов-на-Дону, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Уссурийск, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Шелехов, Южно-Сахалинск.