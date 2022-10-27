Барнаульская пенсионерка из аварийного дома через суд добилась права на более подходящую для нее квартиру

Суд встал на сторону барнаульской пенсионерки Татьяны Ждановой и обязал власти города предоставить ей более удобную квартиру вместо той, что ей предложили изначально. Напомним, женщине по программе переселения из ветхого и аварийного жилья выделили квартиру на пятом этаже в доме без лифта. Однако пенсионерка отказалась от этого варианта: по состоянию здоровья подниматься на пятый этаж пешком она не сможет. Спорный вопрос решали через суд. И 20 октября тот поставил точку в этом деле, рассказала женщина amic.ru.

Какое жильё выдадут пенсионерке?

Татьяна Жданова сообщила, что суд признал её правоту и постановил выделить ей квартиру не выше второго-третьего этажа — если в доме нет работающего лифта. Если же в доме есть лифт, то этажность роли не играет. Подходящую квартиру власти обязаны найти для Татьяны за месяц, то есть до 20 ноября. Женщина говорит, что до суда её собирались принудительно переселить из маневренного фонда в «хрущёвку» на улице Антона Петрова, но теперь исковое заявление о переселении барнаульский комитет по ЖКХ забрал.

Окончательного решения по новому жилью пока не принято, отмечает Жданова. Но один вариант уже есть — квартира в доме на ул. Попова, 32. Однако Ждановой и этот вариант не нравится: «потому что там слишком шумят трамваи, водосток рядом с окнами, а фундамент зарос мхом». Поэтому пенсионерка надеется, что ей подыщут другую квартиру.

Квартира Татьяны Ждановой после кражи / Фото: Екатерина Смолихина

Заинтересовался Бастрыкин?

Параллельно Жданова пытается добиться от полицейских расследования дела о пропаже вещей из её аварийной квартиры № 4 на ул. Эмилии Алексеевой, 11. Напомним, женщина рассказывала, что из аварийного дома она несколько лет назад переехала в маневренный фонд, который ей предоставили власти. Но при этом вывезти крупногабаритные вещи, в том числе бытовую технику, возможности не было, и они остались на старой квартире, «коммуналку» за которую Жданова продолжала платить. В августе 2022 года неизвестные взломали замок в квартире и вынесли вещи: холодильник, телевизор, плиту, обогреватель и так далее, а также обрезали коммуникации.

Женщина подозревает, что сделать это могли технические службы — только у них есть компетенции отсоединить плиту от природного газа и обрезать электропроводку.

Татьяна Жданова обратилась в полицию, однако с тех пор никаких подвижек в деле нет, отмечает пенсионерка.

«Я еле добилась того, чтобы мне показали результаты экспертизы. Ущерб оценили в 32 тысячи рублей. Сказали, что назначат следователя, но с 31 августа его так и не назначили. Краевая прокуратура говорит, что никакого дела не возбудили, потому что нет мотива. Адвокат сказал мне, что это бред. Номер дела мне называли, так что оно существует», — отметила Жданова.

23 октября Жданова написала заявление главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. С ней уже выходили на связь и пообещали перезвонить, чтобы узнать все обстоятельства дела.

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