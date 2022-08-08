Онищенко призвал ревакцинироваться от COVID-19

Все меры защиты против новых вариантов коронавируса остаются прежними, состав вакцин не менялся, что говорит об их эффективности, поэтому населению необходимо продолжать прививаться и ревакцинироваться. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заслуженный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Все меры, которые принимаются против новых вариантов вируса, примерно одинаковые, и с точки зрения неспецифической профилактики и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны... Нам надо ещё раз призвать население к вакцинации», — заявил он.

Онищенко добавил, что существует риск завоза новых разновидностей COVID-19, однако принципиально меры защиты от болезни не меняются и их надо соблюдать.