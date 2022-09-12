ОСАГО станет дороже для некоторых водителей в России
Стоимость страховки изменится из-за роста цен на запчасти и расширения коридора тарифов
12 сентября 2022, 10:18, Илья Звягинцев
Расширение коридора тарифов, а также использование в расчётах неоригинальных запасных частей отразятся на стоимости страховки в России. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Отмечается, что стоимость аналогов оригинальных запчастей используется страховщиками с 11 сентября, а с 13 сентября произойдёт очередное расширение коридора тарифов по этому виду страхования.
Базовая ставка для легковых автомобилей составит 1646-7535 рублей. Она будет зависеть от возраста, стажа и ряда других моментов.
Экономист Егор Клопенко отметил, что изменение стоимости ОСАГО коснётся только «аварийных» водителей.
Те, кто водит безопасно, не заметят повышения цен.
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