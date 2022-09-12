ОСАГО станет дороже для некоторых водителей в России

Расширение коридора тарифов, а также использование в расчётах неоригинальных запасных частей отразятся на стоимости страховки в России. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что стоимость аналогов оригинальных запчастей используется страховщиками с 11 сентября, а с 13 сентября произойдёт очередное расширение коридора тарифов по этому виду страхования.

Базовая ставка для легковых автомобилей составит 1646-7535 рублей. Она будет зависеть от возраста, стажа и ряда других моментов.

Экономист Егор Клопенко отметил, что изменение стоимости ОСАГО коснётся только «аварийных» водителей.

Те, кто водит безопасно, не заметят повышения цен.