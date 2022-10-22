Новые парки, скверы и набережная. Сколько общественных территорий создали или обновили в Барнауле в этом году?

Период обновления общественных пространств в Барнауле, запланированный на 2022 год, подходит к концу. Где-то работы уже завершены, где-то подрядчики завершают благоустройство и готовятся отправиться на зимние «каникулы». Amic.ru собрал все общественные территории, которые обрели новый вид в 2022 году. Их оказалось весьма немало. Рассказываем, какие новые зелёные и благоустроенные уголки будут радовать жителей города с этого года.

Сквер медиков

Сквер медиков находится у главного корпуса Алтайского медуниверситета, а именно — на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Он появился в краевой столице совсем недавно — в 2022 году. В сквере уложили плитку и асфальт, установили скамейки и освещение, сделали поребрики и бордюр, посеяли газон, высадили 59 деревьев различных пород и 47 кустарников сирени.

На благоустройство из бюджета Барнаула на сквер медиков потратили 6,3 млн рублей. Однако строительство этого общественного пространства ещё не закончено. В 2023 году там должны установить памятный знак врачам, его планируется открыть в День медика 18 июня.

Сквер медиков / Фото: amic.ru

Сквер на проспекте Строителей

Сквер перед зданием на проспекте Строителей, 43, создали практически заново в 2022 году. Там появилась новая мощёная плиткой аллея и площадь, рабочие сделали газоны, фонтан, снесли аварийные тополя и кустарники и высадили более 550 новых. Среди них пирамидальные тополя, ели, липы и черёмуха. Для ухода за ними сделала система автоматического полива.

Также там обещают поставить новые лавочки, урны, малые архитектурные формы и фонтан. В августе 2022 года в сквере уже установили памятник строителям, он тоже является частью этой зоны отдыха. Закончить все работы на этой территории рабочие планируют в этом году — до того как ляжет снег. При этом с другой стороны офисного центра также будет облагороженная территория.

План благоустройства сквера на проспекте Строителей / Фото: barnaul.org

Парк «Изумрудный»

В этом году шёл и всё ещё продолжается третий этап благоустройства парка «Изумрудный». Он стал самым масштабным. В рамках этого этапа рабочие делают озеро в парке, в этом году его должны построить и залить. В середине пруда будет остров с беседкой, к нему будет вести мост. Вокруг водоёма рабочие создают несколько функциональных зон и набережную из плитки. Всего на эти работы власти выделили около 120 млн рублей.

Кроме того, идёт и реконструкция Крестовоздвиженского храма, в котором в 2019 году был планетарий. Теперь церковь будет работать по назначению.

Работы в «Изумрудном» завершатся к 2024 году, там планируют сделать дорожки, беседки, построить амфитеатр и шахматный павильон, многофункциональную площадку, пункт проката и визит-центр.

Работы по реконструкции пруда в парке «Изумрудный» / Фото: Антон Дегтярёв

Парк «Юбилейный»

В 2022 году началось благоустройство парка «Юбилейный», оно продлится ещё три года. В этом году в «Юбилейном» отремонтировали входную арку, благоустроили центральную аллею, восстановили асфальт на основных пешеходных дорожках, провели линию наружного освещения, установили скамейки, светильники и камеры видеонаблюдения. Также там вырубили старые деревья и посадили вместо них 490 новых.

На втором этапе благоустройства в «Юбилейном» сделают сеть велодорожек и основных пешеходных путей, на третьем — восстановят территорию рядом с рекой Пивоваркой, а на четвёртом оборудуют зону спокойного отдыха с широкой дорожно-тропиночной сетью, выходами к реке и большим дендросадом.

За время благоустройства в парке появятся детские площадки, смотровые вышки, визит-центр, площадки для выгула собак, спортплощадки и арт-объекты.

Работы по благоустройству парка «Юбилейный» / Фото: Екатерина Смолихина

Набережная Оби

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» продолжилось благоустройство набережной Оби. Рабочие отремонтировали участок от снесённого здания речного вокзала до автомобильного моста. На этой территории они сделали пешеходные дорожки, установили скамейки, урны, лежаки, освещение, отремонтировали подпорную стенку, оборудовали три велопарковки и поставили столб с указателями и часами, также там высадили 20 деревьев.

На данный момент остаётся ещё один неблагоустроенный участок набережной у снесённого здания речпорта, но он принадлежит компании «Селф». Она обещает отремонтировать эту территорию, построив рядом две многоэтажки. Как сообщают в компании, это будет открытая для барнаульцев прогулочная зона.

Работы по благоустройству набережной Оби / Фото: Екатерина Смолихина

Аллея на ул. Малахова

В этом году в честь 50-летия Ленинского района по проекту инициативного бюджетирования благоустроили и аллею на ул. Малахова. Там обновили газон и покрытие из тротуарной плитки и уложили бортовые камни. Всего на работы потратили около двух миллионов рублей.

Аллея на ул. Малахова / Фото: altairegion22.ru

Площадка для животных в парке Целинников

Масштабных работ в парке Целинников в этом году не было, однако одно новшество там появилось. Так, в парке открыли новую площадку для выгула домашних животных. Там установили барьеры, мостики и другие снаряды для тренировок питомцев, а для их хозяев поставили лавочки.

Площадка для выгула собак в парке Целинников / Фото: barnaul.org

Стела «Город трудовой доблести»

Нагорного парка также коснулось одно значимое обновление — там идёт установка 32-метровой стелы «Город трудовой доблести». На ней изображены архивные фото, герб города и текст указа президента РФ о присвоении Барнаулу этого звания.

Вокруг объекта рабочие проведут благоустройство: сделают площадку с брусчатым мощением, подсветкой и озеленением. Площадь комплекса составит 345 квадратных метров. Власти обещают завершить работы к Дню народного единства, 4 ноября.

Установка стелы в Нагорном парке / Фото: amic.ru

Сквер у «Байк-бара»

Летом 2022 года после скандального сноса знаменитого байка рядом с «Байк-баром» на проспекте Красноармейском на месте арт-объекта началось благоустройство сквера. Там сделали асфальтовую дорожку в виде колеса и поставили лавочки. Также на территории обещали высадить восемь видов растений, установить урны и фонарь. Работы планировалось завершить к осени, однако в сентябре они ещё были далеки от финала.

Сквер у «Байк-бара» / Фото: Екатерина Смолихина

Граффити на стене АлтГУ

В октябре 2022 года на стене Алтайского госуниверситета появился мурал с изображением космонавта Германа Титова и ракеты «Восток-2». Также университет в ближайшее время собирается установить там памятный знак, посвящённый пятому слёту патриотических объединений Сибирского федерального округа «Молодые патриоты — сила Сибири!».

Граффити с изображением космонавта Германа Титова / Фото: amic.ru

Напомним, что в ближайшие годы в Барнауле планируется благоустроить парк «Центральный» (в 2023 году), реконструировать Привокзальную площадь (в 2024-2025 годах), обновить сквер у библиотеки Шишкова, а также продолжить работы в парках «Юбилейный» и «Изумрудный».

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