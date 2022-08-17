Перенесут ли отопительный сезон в Барнауле из-за ремонта моста на Новом рынке

Замена теплосетей вблизи путепровода на Новом рынке в Барнауле закончится до 15 сентября. Но с 22 по 25 августа по сектору ТЭЦ-3 будет отключена горячая вода. Без «тёпленькой» останутся 30 тысяч человек. Зачем отключать воду и скажутся ли на начале отопительного сезона работы на мосту, рассказали чиновники мэрии на встрече с журналистами 16 августа.

Отопление включат вовремя?

Обещают, что да. Работы на восьмипролётном и трёхпролётном путепроводах планируют провести в ускоренном темпе, чтобы отопительный сезон начать вовремя, сообщил заместитель директора Барнаульcкого ДСУ № 4 (является главным подрядчиком на объекте, — прим. ред.) Денис Попрядухин.

«Мы планируем до конца августа максимально ускориться, чтобы к началу отопительного сезона провести запуск магистралей и чтобы не было никаких срывов. Уверен, что всё у нас будет нормально, и запуск отопления произойдёт в оговорённые сроки», — отметил Попрядухин.

Замглавы города по городскому хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев подчеркнул, что работы на теплосетях в данный момент первичны. Они должны завершиться ориентировочно 15 сентября. Впрочем, добавил чиновник, возможны небольшие сдвиги вперёд или назад по времени — всё зависит от погодных условий. Но во второй половине сентября (как и в прошлые годы) отопление всем барнаульцам планируется всё же включить.

«Срывов для населения на этом объекте по теплосети быть не должно. Главное — это наличие материалов и подрядчика на объекте. Работать эти люди умеют», — отметил Шеломенцев.

Работы на мосту на Новом рынке / Фото: Антон Дегтярёв

На опытность подрядчика уповает и директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс. По его словам, в данный момент работа организована на высоком уровне. Субподрядчик уже много лет профилируется как раз на таких объектах. Компания заверила, что сдаст магистрали в начале сентября, сообщил Гросс. А новые трубы, отметил он, будут служить как минимум 30 лет.

Однако конкретную дату начала отопительного сезона в Барнауле власти пока не называют. В прошлом году отопление запустили 21 сентября, а в позапрошлом — 23 сентября, напомнил замглавы администрации Сергей Пашковский. Так что и в 2022-м можно рассчитывать на эти же числа.

Когда и у кого отключат горячую воду?

Согласно намеченному плану, горячую воду в Барнауле по контуру ТЭЦ-3 отключат с 22 по 25 августа. Под отключение попадают улицы Молодёжная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт, Попова, Северо-Западная, Транзитная, Взлётная, Солнечная Поляна, Антона Петрова, Гущина и другие.

Тем самым горячей воды не будет у порядка 30 тысяч человек, сообщил Сергей Пашковский. По его словам, отключение связано с испытаниями по контуру ТЭЦ-3, которые проходят ежегодно.

Антон Шеломенцев же отметил, что отключение также необходимо, чтобы выполнить работы по устройству теплосети.

Работы на мосту на Новом рынке / Фото: Антон Дегтярёв



Как идут работы на мосту?

Сейчас на мосту продолжается демонтаж пролётных строений. Его должны завершить 17 августа, рассказал Денис Попрядухин. К 21 августа рабочие приступят к устройству котлована для монтажа фундамента опор трёхпролётного путепровода. На восьмипролётном путепроводе работы по устройству фундамента начнутся в первой декаде сентября.

К настоящему моменту демонтаж восьмипролётного путепровода выполнен на 75%, сообщил Пашковский, а на трёхпролётном — на 85%.

«Объём работы на трёхпролётном путепроводе меньше, движение подвижного состава там менее интенсивно. Там работа идёт оперативнее, но на восьмипролётном также мы идём в плановом режиме, стараемся не отставать от графика», — пояснил он.

Напомним, что ремонт двух путепроводов на Новом рынке начался в мае 2022 года и продлится до ноября 2023 года. В это время мост перекрыт, движение транспорта осуществляется по специальной схеме. В ходе реконструкции строители должны полностью снести конструкции старого моста и построить новые путепроводы.

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