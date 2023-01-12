Песков: Путин концептуально поддержал идею повысить призывной возраст

Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнул, что вопрос о сроках его повышения — прерогатива Минобороны РФ

12 января 2023, 19:05, ИА Амител

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сроках повышения призывного возраста в России — это исключительно прерогатива Минобороны РФ, однако глава государства Владимир Путин концептуально поддержал эту идею, сообщает РИА Новости.

Общаясь с журналистами, представитель Кремля отметил, что аргументация по этому вопросу должна быть представлена оборонным ведомством, поскольку в данном случае это исключительно прерогатива Минобороны.

"Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи — это всё-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны", — сказал Песков.

Напомним, что в декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооружённых сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст – с 27 до 30 лет. Замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявлял, что норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать в 2023 году, однако сначала для этого необходимо принять законодательную базу.