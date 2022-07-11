Куда несёшься? Почему в Алтайском крае всё больше смертельных аварий и как это изменить

44-летний водитель разбился 6 июля в Первомайском районе, 5 июля двое мужчин погибли в ДТП в Крутихинском районе, 3 июля авария унесла жизнь водителя автомобиля Toyota в Новичихинском районе. Вместе с ним пострадали трое детей. И в тот же день на трассе в Поспелихинском районе машина насмерть сбила девушку. Это лишь несколько трагедий, которые произошли на дорогах Алтайского края в первые дни июля. Эксперты отмечают, что в регионе в этом году значительно выросло количество смертельных аварий. И это при том, что дороги в крае с каждым годом становятся всё лучше.

Когда хорошее — враг?

15 человек погибли в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае за пять месяцев 2022 года, тогда как за весь 2021 год аварии на этой дороге унесли жизни 36 человек, рассказывал журналистам 28 июня заместитель начальника отдела по безопасности дорожного движения Упрдор «Алтай» Иван Таратынов. По его прогнозу, эти показатели могут ещё увеличиться: смертельные аварии на трассе сейчас случаются чуть ли не каждые выходные и праздничные дни.

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В ГИБДД amic.ru сообщили, что с начала 2022 года в Алтайском крае количество смертельных ДТП выросло на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2021-м на дорогах за шесть месяцев погибли 103 человека, то в этом уже 112.

Между тем на обеспечение безопасности дорожного движения на региональных дорогах Алтайского края планировали выделить 743 млн рублей. За эти деньги наносят разметку, делают дополнительное освещение, тротуары, ограждения, остановки. Похоже, меры эти недостаточны. По всему краю уже несколько лет ремонтируют и расширяют дороги — тоже для обеспечения безопасности. Но пока происходит наоборот: чем лучше дороги, тем страшнее аварии.

«Количество ДТП увеличивается не из-за плохих дорог. По таким люди стараются не ехать, там мало машин. А вот на хороших трассах, наоборот, много автомобилей, там водители мчатся с большой скоростью», — говорит руководитель барнаульского ДСУ № 4 Николай Данилин. А чем выше скорость, тем страшнее последствия.

Автомобиль на трассе / Фото: amic.ru

Куда летишь?

Чуйский тракт — одна из важнейших дорог Алтайского края, к тому же и популярное направление у туристов. Именно по этой дороге, признанной самой красивой в России, тысячи отдыхающих спешат на отдых в Горный Алтай и Белокуриху. По ней же частично проходит маршрут до Шерегеша. Так что поток автомобилей в туристический сезон значительно возрастает. А вот дисциплинированность водителей — падает.

Люди торопятся ехать на отдых, отмечает генеральный директор ООО «Страховой Аварком» Владимир Паршуков, подчёркивая, что впервые с 2019 года летние отпуска у людей проходят без ковидных ограничений. И те, кто боялись выезжать куда-либо, теперь спокойно делают это, пытаясь наверстать упущенное.

Николай Данилин напоминает, что туристический поток в этом году переориентировался на Россию. Многие отдыхающие едут не за границу, а в Горный Алтай. Соответственно, количество машин на дорогах растёт.

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В ГИБДД поясняют: чаще всего смертельные аварии происходят из-за несоблюдения скоростного режима, очерёдности проезда перекрестков, из-за выездов на встречную полосу и по вине пьяных водителей. Последнее, говорит Николай Данилин, самое опасное, потому что остановить пьяного водителя практически нельзя, он опасен на любой, даже самой безопасной дороге.

Кроме того, часто те, кто едет в отпуск, тоже находятся в расслабленном состоянии, превышают скорость и не соблюдают предписания дорожных знаков, объясняет Владимир Паршуков.

Трасса / Фото: pixabay.com

Автоинструктор Сергей Волобуев подтверждает, что слишком многие водители на трассе не соблюдают правила, разбиваясь сами и убивая других. Неправильный обгон — главная причина смертельных ДТП.

«Помимо соблюдения скоростного режима, нужна правильная дистанция, понимание ситуации, нужно быть предсказуемым на дороге, вовремя включать сигналы поворота. Дело в людях, в их квалификации и в заботливом отношении друг к другу. Даже если ты едешь, никого не обгоняешь, ты должен по зеркалам смотреть и не мешать другим тебя обгонять, не включать свои амбиции. Ещё один момент — когда машины обгоняют заодно, все вместе паровозиком, так делать вообще нельзя, это лишение прав», — говорит эксперт.

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А где ГИБДД?

ГИБДД — рядом, говорят специалисты и указывают, что на аварийно опасных участках трасс Алтайского края всё больше появляется комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД и ограничителей скорости.

Сотрудники определяют места концентрации ДТП, приближают к ним посты и маршруты патрулирования нарядов ДПС.

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Однако за плечом каждого водителя сотрудника ГИБДД не поставишь, говорит Владимир Паршуков. По его словам, ведомство чаще всего может только призывать водителей быть бдительными и внимательными, но «это бесполезно».

«Человек всё равно думает, мол, я сейчас быстро проскачу, и ничего не случится. Считают, что они одни торопятся», — говорит Паршуков.

Николай Данилин возражает: принимаемые меры ГАИ всё равно приносят результаты: ведь из-за камер фото- и видеофиксации скорость потока, так или иначе, снижается, а вместе с ней снижается и аварийность. Экипажи ДПС также заставляют водителей сбавлять скорость и вспоминать о дисциплине.

Машина ДПС / Фото: Антон Дегтярёв

Что делать?

Чтобы сократить количество ДТП, нужно поработать над системой подготовки водителей, говорит Сергей Волобуев. По его мнению, сейчас она не отвечает современным реалиям, потому что учебные автомобили даже не выезжают на трассы. Следовательно, у начинающих водителей вообще нет навыков езды за городом.

«Сейчас разрешили по автомагистралям учебную езду, но к реальности это не имеет отношения. Потому что мы человека готовим к экзамену, и программа вообще не предполагает, что он испытает высокий скоростной режим на трассе. Есть единичные случаи, когда человек обратился к инструктору и попросил покататься по трассе. В основном люди всё сами это осваивают. А город и трасса — разные вещи. Задачи, скорости и действия там другие», — объясняет Волобуев.

По его мнению, начинающий водитель должен вместе с инструктором осваивать трассу, чтобы знать, как поступить в той или иной ситуации за городом и избежать аварий.

Но самой эффективной мерой является повсеместное расширение дорог до четырёх полос и разделение потоков, считает Данилин. Тогда столкнуться лоб в лоб у автомобилей точно шанса не будет.

«Бийское управление автодорог этим сейчас занимается. До Бийска у нас точно должно быть четыре полосы, к этому нужно идти. Это устранит лобовые столкновения и даст снижение смертности», — говорит Данилин.

С этим согласен и Волобуев: «Если берём трассу до Новосибирска, она более или менее соответствует требованиям: там по две полосы в каждом направлении. Трасса на Горный Алтай и на Бийск пока не справляется. Конечно, дорогу на Бийск сейчас расширят, и это должно снизить количество ДТП. У нас хороший пример — шоссе „Ленточный бор“ сделали. Сколько раньше там машин разбивалось, сколько сейчас? Там от большой глупости только можно разбиться».

А вообще, отмечают эксперты, лучше применять все меры комплексно и тогда аварий на трассах должно стать меньше.

Факт. В столице Алтайского края Барнауле число смертельных ДТП также растёт. За шесть месяцев этого года рост смертельных ДТП составил 36,4% (в 2022 году в краевой столице на дорогах погибло уже 15 человек, а за весь 2021 год — 11 человек).