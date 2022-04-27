Почта России в Алтайском крае изменит график работы в майские праздники

Отделения Почты России в Алтайском крае изменят график работы в майские праздники, сообщили amic.ru в госкомпании.

Так, 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше, а 1 и 9 мая станут выходными.

2 мая отделения Почты будут работать по обычному графику, 3 мая по субботнему графику, а 10 мая — по режиму воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения по краю будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы отделений можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты.

Ранее стало известно, как будут работать медицинские учреждения Алтайского края в майские праздники.