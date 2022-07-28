Покупатели билетов на рок-фестиваль «Ветер Сибири» начали подавать в суд на его организаторов

Покупатели билетов на рок-фестиваль «Ветер Сибири», который должен был пройти в августе 2022 года в Бийске, начали подавать в суд на организаторов мероприятия. Об этом люди пишут в комментариях группы музыкального события во «ВКонтакте».

Судебный иск

Сообщения, касающиеся суда, организаторы спешно удаляют. Так, один из купивших билет житель Новосибирска в группе фестиваля во «ВКонтакте» разместил комментарий о подаче иска в суд, но его быстро «стёрли». Об этом он рассказал amic.ru. Корреспондент также видел комментарий, но потом его не обнаружил.

Житель Новосибирска рассказал, что вместе с женой обратился в суд, после того как ему пришло письмо от организаторов. В нём говорилось: желающие вернуть деньги должны указать уважительную причину, по которой они не смогут приехать на фестиваль в 2023 году, иначе билет сдать нельзя.

«Мы расценили это как отказ от возврата и отправили исковое заявление в суд на ООО „Ветер Сибири“. В пределах недели суд должен либо отклонить иск, либо уведомить организаторов о начале разбирательства», — рассказал мужчина.

Иск о взыскании средств по неоказанной услуге житель Новосибирска подал по месту жительства, в Кировский районный суд города. Тем временем юридический адрес организатора фестиваля, ООО «Ветер Сибири», — в Бийске. А руководитель — Константин Полещук — живёт в Йошкар-Оле.

Также новосибирец подал жалобу в Роспотребнадзор с просьбой проверить, законно ли ООО «Ветер Сибири» перенёс фестиваль и правомерен ли отказ в возврате.

Отметим, что недовольные переносом мероприятия создали группу во «ВКонтакте» под названием «Унесённые ветром Сибири». Там они делятся своим опытом возврата билетов, многие также пишут, что готовы подавать в суд на организаторов, если им не вернут деньги.

Рок-музыка / Фото: amic.ru

Что это за фестиваль и возвращают ли организаторы деньги?

Рок-фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти в августе 2022 года на территории бийского аэропорта. 5 июля стало известно о его переносе на август 2023 года. Причиной стало письмо из администрации Алтайского края. В нём со ссылкой на Роспотребнадзор рекомендовалось перенести мероприятие из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе.

Многие купившие билеты люди не поверили словам организаторов и посчитали фестиваль аферой, потому что все ковидные ограничения в России к тому моменту отменили.

Тем не менее достоверность официального письма подтвердили amic.ru и в Роспотребнадзоре, и в правительстве Алтайского края. Власти отметили, что отправили письмо ещё до того, как все ограничения в Алтайском крае были сняты. При этом краевые власти рассказали, что только предложили перенести музыкальное событие, но не требовали этого делать.

Что касается организаторов фестиваля, то они уже начали возвращать деньги за билеты. Некоторые люди получили сумму с удержанием 5% комиссии, но им не вернули деньги за палаточные места. Многие всё ещё ждут назад свои деньги за билеты.

Тем, кто пишет запрос на возврат, организаторы отправляют письмо, в котором сообщают, что деньги назад отправят, только если у покупателя есть серьёзная причина не посетить мероприятие в 2023 году.

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