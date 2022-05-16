Полицейские в Алтайском крае ловят рыбаков, нарушающих законодательство

С 16 по 20 мая в Алтайском крае проходит второй этап оперативно-профилактической операции «Путина», которая направлена на пресечение преступлений в области охраны биологических ресурсов.

«По результатам первого этапа, который проходил с 25 по 29 апреля, сотрудниками полиции выявлено 20 противоправных деяний, предусмотренных статьёй 256 Уголовного кодекса Российской Федерации „Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов“», — рассказали в региональном МВД.

Отмечается, что по итогам первого этапа возбуждено 11 уголовных дел, а также зафиксировано 28 административных правонарушений.

Правоохранители продолжат работу до окончания нерестового периода (25 мая).