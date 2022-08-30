Правда ли, что в Барнауле нельзя будет купить алкоголь на День города в 2022 году

День города в Барнауле в 2022 году пройдёт без ковидных ограничений. Подробная программа мероприятий уже готова, краевую столицу украшают к празднику. Также мэрия уже решила, ограничивать ли продажу алкоголя в День 292-летия Барнаула.

Будут ли продавать алкоголь в День города в Барнауле в 2022 году?

Нет, администрация запретила продажу алкоголя 3 сентября 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Барнаула Вячеслав Франк. Формально запрет действует с 09:00 до 21:00. Но так как в Алтайском крае нельзя торговать спиртным с 21:00 до 09:00, ограничения будут работать весь день. То есть с 21:00 2 сентября до 9 утра 4 сентября купить алкоголь в магазинах будет нельзя.

Выпить будет негде?

Пропустить по стаканчику в День города барнаульцы смогут в барах, кафе и ресторанах. Ограничения на них не действуют.

Также купить спиртное можно будет в так называемых «разливайках». Они считаются барами, а значит, приобрести там пиво или водку законно. Бутылки там дают навынос.

Зачем ограничивают продажу алкоголя?

Власти вводят такую меру, чтобы полиции было проще обеспечивать общественный порядок в местах массового скопления людей.

Часто ли запрещают продажу алкоголя в День города?

Да, продажу спиртного в День города ограничивают из года в год. Но бывают и исключения. Например, в 2018 году мэрия решила не делать этого.

Запрет или рекомендация?

Формально мэрия не запрещает, а лишь рекомендует магазинам не торговать спиртным в День города. Но торговые сети, как правило, следуют этому «совету».

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