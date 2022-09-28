Приставы не будут взыскивать долги с мобилизованных россиян

Федеральная служба судебных приставов временно прекратит взыскание долгов с россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФССП.

«В соответствии с частью 2 статьи 40 ФЗ „Об исполнительном производстве“ судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что подать заявление об этом можно на призывных пунктах военкоматов, а для решения этой задачи туда направят сотрудников ФССП.