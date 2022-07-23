Путешественник из Санкт-Петербурга на самокате доехал до Барнаула

28-летний житель Санкт-Петербурга Денис Бритвин отправился в путешествие на самокате. За 88 дней он добрался до Барнаула, преодолев 4,6 тысяч километров.

Свое путешествие мужчина начал 25 апреля и уже посетил более 100 городов и сел. С собой он везет одежду, аптечку, палатку и спальный мешок. В каждом из населенных пунктов Бритвин проводит по две ночи, чтобы посмотреть на местные достопримечательности.

Ранее путешественник уже выбирался в подобные поездки, но только на велосипеде. Из всех городов, которые он посетил, больше всего ему понравилось в Нижнем Новгороде.

Из Барнаула мужчина поедет в Бийск, а после этого направится в Республику Алтай, где завершит свой путь.

«Никому не советую, это очень сложно, нагрузка сильная на колени, на ноги, потому что все стоя. Обратно в Санкт-Петербург тянет из-за климата, мне он нравится», — цитирует Бритвина «Катунь 24».

В следующем году турист планирует новое необычное путешествие.