Работников шинного завода в Барнауле отправили на простой после крупного пожара

Прокурор Алтайского края Антон Герман посетил барнаульский шинный завод, который пострадал в результате крупного пожара, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, возгорание произошло ночью 9 декабря. После этого стало известно, что работу шинного завода могут остановить на полгода из-за последствий пожара.

«Приказами руководителей ООО „Нортек“ и ООО „ЯШЗ Авиа“ от 13 декабря на предприятиях введён простой по вине работодателя, приостановлена работа ряда структурных подразделений и цехов. Оплата времени простоя будет производиться в размере не менее двух третей средней заработной платы работника, что не противоречит требованиям трудового законодательства», — рассказали в ведомстве.

Герман обсудил с руководителями предприятий и председателем профсоюза вопросы оперативного восстановления производственного процесса. Прокурора заверили, что принимаются все меры к скорейшему восстановлению деятельности и недопущению нарушений трудовых прав работников.