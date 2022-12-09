Как тушат пожар на шинном заводе в Барнауле. Фоторепортаж

Фото: amic.ru

Спасатели продолжают ликвидацию пожара на шинном заводе в Барнауле. В 04:50 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в цехе. На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырёхэтажном здании. В 09:40 огонь был локализован.

В тушении принимают участие 110 человек и 33 единицы техники. Ликвидация огня проходит в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды. Предварительно, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. Причину случившегося установят эксперты пожарной лаборатории.

Amic.ru побывал на месте ЧП.