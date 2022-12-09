Работу шинного завода в Барнауле могут остановить на полгода из-за пожара

Работу шинного комбината, на котором ранним утром 9 декабря начался пожар, могут приостановить на полгода. Об этом сообщают «Вести Алтай» со ссылки на собственные источники.

Сколько именно человек находилось в здании в момент начала возгорания, неизвестно, однако в МЧС подчеркнули, что часть сотрудников смогли эвакуироваться самостоятельно, а остальным оказали необходимую помощь. Инцидент обошёлся без гибели или травмирования людей.

Однако пожар нанёс ощутимый ущерб экономике комбината. Из-за сложного восстановления повреждённых объектов его работу могут остановить на полгода.

Причины случившегося официально пока не объявлены — сейчас их выясняют специалисты пожарной лаборатории. Параллельно свою проверку начала краевая прокуратура.

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Напомним, что сообщение о возгорании в цехе поступило в 04:50. На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырёхэтажном здании. В 09:40 огонь был локализован.

Ликвидация огня проходит в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды. Предварительно, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.