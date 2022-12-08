Размер максимальной платы за детские сады в Алтайском крае увеличат на 35%

С 1 января 2023 года в Алтайском крае максимальный размер родительской платы за детские сады увеличат до 2700 рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что предыдущий максимальный размер был установлен 1 сентября 2019 года и до сих пор не поднимался.

«При этом расходы на содержание каждого ребёнка выросли почти на 50% и составляют в настоящее время в среднем по региону более 14,8 тысячи рублей в месяц. Фактические расходы на содержание ребёнка в детских садах разнятся в городах и районах края, например, в городах в среднем в месяц составляют более 15 тысяч рублей, а в районах — около 13 тысяч», — сказано в сообщении.

Минобразования и Совет муниципальных образований Алтайского края поддержали идею увеличения максимального размера родительской платы до 2700 рублей, т. е. на 35%.

В каждом муниципальном образовании плата родителей будет рассчитана в зависимости от конкретных условий содержания ребёнка.

Компенсационные выплаты семьям в регионе также увеличатся. В Алтайском крае компенсации получают более 40% родителей дошкольников, посещающих детские сады: на первого ребёнка — 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих — 70%.