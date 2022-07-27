Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомления об операциях

Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомления об операциях на 10 рублей, в зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«С 1 августа изменится стоимость услуги банка Уведомления об операциях. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц», — заявили в банке.

Отмечается, что повышение стоимости связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет. У банка