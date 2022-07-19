Сенатор высказался о возможности блокировки YouTube в России

Серьезных оснований для блокировки видеохостинга YouTube на территории России пока нет, заявил сенатор Александр Башкин. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов высказался о возможной блокировке площадки.

«Нам нужно рассчитывать на то, что он все-таки будет заблокирован», — сказал Ашманов.

Он предположил, что доступ к видеохостингу ограничат осенью.