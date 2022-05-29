Схему движения автомобилей изменят на одном из участков проспекта Калинина

В Барнауле изменится схема движения на одном из участков проспекта Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В целях повышения пропускной способности пр. Калинина при движении со стороны ул. Северо-Западной на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина с 30 мая изменится организация движения в соответствии с указанными направлениями», — сказано в сообщении.

Дорожники уже убрали островок безопасности и нанесли новую разметку, а вскоре установят и новые знаки. Отмечается, что эти изменения позволят увеличить количество полос для движения в прямом направлении.

Водителей просят быть внимательными при проезде данного участка.