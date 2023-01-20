Сильные морозы возвращаются в Алтайский край

Температура воздуха в ближайшие дни может опуститься до -36 градусов

20 января 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайский край после непродолжительного перерыва возвращается серьёзное похолодание. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Ощутимое похолодание в регионе начнётся уже 21 января. Ночью с 20 на 21 января температура воздуха составит -15...-20 градусов, а днём столбики термометров местами опустятся до отметки -23 градуса.

Ещё сильнее похолодает 22 января. В ночь с 21 на 22 января температура опустится до -24...-29 градусов, а в северных районах края – до -31...-36 градусов. Днём температура воздуха может опуститься до -27 градусов.

Осадков, по прогнозам специалистов, не ожидается.