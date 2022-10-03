Синоптики рассказали, как пройдёт зима в Алтайском крае. Прогноз погоды на полгода

Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз на ближайшие шесть месяцев. Согласно его данным, зимой в Алтайском крае не ожидается ощутимых погодных аномалий.

Отметим, что прогноз создаётся для органов власти — с его помощью они оценивают риски возникновения ЧП природного характера. Позднее его уточняют месячными, декадными и краткосрочными прогнозами, однако общую тенденцию погоды в отопительный период 22/23 года можно увидеть уже сейчас.

Так, октябрь текущего года будет укладываться в средние многолетние значения по температуре и осадкам в Алтайском крае. В частности, для Барнаула нормой средней месячной температуры в октябре является +2,5 градуса.

В ноябре также не прогнозируются серьёзные аномалии. Выше нормы средняя месячная температура ожидается на севере и востоке Сибири, но Алтайский край в эту зону не попадает. Отметим, что для краевой столицы в ноябре средняя месячная температура составляет -6,8 градуса.

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Первый месяц зимы, декабрь, также укладывается в привычные температурные значения. Типичным среднемесячным показателем для Барнаула в декабре является -13,9 градуса.

Первые аномалии ожидаются в январе — в этом месяце жители южных и юго-восточных районов Алтайского края могут ощутить падение температуры по сравнению с прошлым годом. Отметим, что для Барнаула средняя месячная температура в первый месяц года составляет -15,8 градуса.

В феврале холод захватит большую часть Сибири, а вот в Алтайском крае снижение температуры смогут ощутить в основном в восточных районах. В этот же месяц в Барнауле средняя температура составляет -15,1 градуса.

Март пройдёт в привычном для нашего климата режиме. В центральных и юго-восточных районах Сибирского федерального округа будет теплее, чем обычно, но Алтайский край не попадает в эту зону.