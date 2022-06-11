Сладкая виктория, молодая картошка и горькие огурцы. Почем первый летний урожай у садоводов Барнаула

В Барнауле садоводы вовсю продают клубнику, жимолость, огурцы и даже молодую картошку. Корреспонденты amic.ru прошлись по городским рынкам и выяснили, почем сейчас продаются первые ягоды и откуда в начале июня взялась молодая картошка.

Дорогая ягодка

Цены на ягоду меняются в зависимости от районов города. И не всегда действует правило «чем ближе к центру — тем дороже». Например, у торгового центра «Гулливер» (пр. Красноармейский) за крупную викторию — с кулачок двухлетнего ребёнка — вы отдадите 250 рублей за пол-литровый стаканчик. В пластиковую тару вмещается примерно 10 таких ягодок. Виктория помельче обойдётся в 200 рублей за такой же стакан. Пенсионерки уверяют, что сами выращивают такую ягоду в теплицах. Хвастаются тем, что знают некий «особый секрет».

У кинотеатра «Мир» стакан виктории можно приобрести дешевле — за 200 рублей.

В Индустриальном районе на рынке «Урожайный» (рядом с остановкой «Панфиловцев») садовая клубника оказалась самой дорогой — бабушки продают её по 300 рублей за пол-литровый стаканчик.

А вот цены на жимолость меняются в обратном направлении: самая дешёвая — в Индустриальном районе: за пол-литра просят от 130 до 150 рублей, литр же обойдётся в 300 рублей. Жимолость на рынке около ТЦ «Гулливер» садоводы продают за 150-200 рублей за пол-литровый стаканчик.

Впрочем, это не показатель. Цены меняются каждый день, признают сами продавцы. «Чем больше товара на рынке, тем меньше мы ставим цену. Поэтому один и тот же товар вы купите дешевле сегодня, чем это было вчера или наоборот», — рассказала одна из женщин.

Молодая картошка и свежие огурчики — стоит ли брать?

На рынке «Урожайный» уже продают даже молодую картошку, причём разных сортов: белую и красную — за трёхлитровое ведёрко 100-200 рублей. Удивлённым корреспондентам amic.ru продавцы заявили, что вырастили её на своём огороде — мол, в теплице и особым методом. Каким — не сказали. Но этот овощ всё-таки редко попадается на глаза покупателей, видимо, быстро раскупают.

А вот молодых огурчиков уже много. И на вопрос: «Откуда уже такое чудо?», продавцы снова ссылаются на свои «особые теплицы». Цена зелёных красавцев — 200 рублей за килограмм. А вот на вкус оказались не очень — горьковаты. Наш корреспондент смогла их есть только круто посоленными.

На прилавке у каждой бабушки — пучки редиса. Стоимость — 30-80 рублей. Ну и, конечно, «зелёный набор» на любой вкус: щавель, укроп, зелёный лук и салат. Их приобрести можно по цене от 20 до 100 рублей за пучок.

Что ещё можно купить у бабушек?

Всё, что душе угодно: ревень — 10 рублей за штучку; пучок черемши, которую привозят из Горного Алтая, стоит 100 рублей; букет мелиссы, которую рекомендуют добавлять в чай, обойдётся примерно в 30 рублей.

Продают и прошлогоднюю морковь — 50 рублей за «кучку» (мы посчитали — семь штучек мелкой моркови). Продавец уверяет, что она — сочная и сладкая: «Прям её трёшь, брызжет соком!»

Некоторые бабушки продают соленья собственного приготовления. Небольшие банки солёных огурцов можно купить за 150 рублей в Индустриальном районе и по 300 — в центре города. Из необычных домашних заготовок на прилавках можно найти грибы и перцы. Литровая банка засоленных груздей стоит 800 рублей, а 300 мл острых перцев — 500 рублей. Помимо солений, бабушки продают и ягодное варенье. Так, варенье из черники, земляники и малины в баночках по пол-литра стоит 300-400 рублей. Однако помните: прежде чем покупать такие товары, всё же сто раз подумайте: это не магазин, и здесь никто не проверяет, какой свежести эти продукты и насколько качественные ингредиенты были использованы.

Роднова Алина, Шелехова Анна