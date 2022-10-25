Солнечное затмение в Алтайском крае. Фоторепортаж

25 октября жители Барнаула и Алтайского края собрались в Нагорном парке, чтобы наблюдать за частичным солнечным затмением. О том, как это было — в фоторепортаже amic.ru.

Наблюдать за явлением могли все жители региона, но в Алтайском крае будет видна только первая стадия затмения, которая продлится 40-50 минут.

Это первое и последнее солнечное затмение, которое россияне смогут увидеть в 2022 году. Следующее подобное явление жители региона смогут наблюдать только 1 июня 2030 года.