Солнечное затмение в Алтайском крае. Фоторепортаж
Десятки барнаульцев собрались в Нагорном парке для того, чтобы понаблюдать за явлением
25 октября 2022, 19:10, Илья Звягинцев
25 октября жители Барнаула и Алтайского края собрались в Нагорном парке, чтобы наблюдать за частичным солнечным затмением. О том, как это было — в фоторепортаже amic.ru.
Наблюдать за явлением могли все жители региона, но в Алтайском крае будет видна только первая стадия затмения, которая продлится 40-50 минут.
Это первое и последнее солнечное затмение, которое россияне смогут увидеть в 2022 году. Следующее подобное явление жители региона смогут наблюдать только 1 июня 2030 года.
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