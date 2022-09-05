Фигуры и баннеры. Как украсят самый большой район Барнаула к Новому году

На оформление Индустриального района к Новому году барнаульские власти потратят почти миллион рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок. При этом лотов на другие районы на портале пока не выложили.

Кто будет украшать Индустриальный район?

Подготовкой Индустриального района к Новому году займётся ООО «Кардэкспресс Барнаул». Фирма согласилась выполнить работы за 999,9 тысячи рублей. Единственный конкурент «Кардэкспресса» предлагал ровно миллион рублей. Первоначальная цена контракта же была выше — 1,2 млн рублей.

После заключения контракта подрядчик приступит к работам и будет вести их до 25 января. Контракт будет действовать до 31 марта 2023 года. Он разбит на два этапа — предновогодний (с 1 ноября по 20 декабря 2022 года) и посленовогодний — с 16 января по 25 января 2023 года. До праздника объекты будут устанавливать, а после Нового года их демонтируют.

Фонтан «Ажурный» / Фото из документации на сайте госзакупок

Как украсят район?

140 светодиодных сосулек повесят в парке «Лесная сказка», ещё 370 штук разместят по ул. Георгиева — от ул. Энтузиастов до ул. 50 лет СССР.

Не обойдётся и без гирлянд. Подрядчик разместит их по ул. Георгиева — от ул. 50 лет СССР до ул. Энтузиастов, а также между деревьями входной группы парка «Лесная сказка». Там же будет стоять ёлка высотой 12 метров с шарами, гирляндой и звездой на макушке.

К Новому году в «Лесной сказке» установят и светодиодные прожекторы. Их поставят на существующие опоры для освещения праздничной площадки.

Какие фигуры появятся в Индустриальном районе?

На пересечении Павловского тракта с улицей Власихинской рабочие установят светодиодный фонтан «Снежный». Вдоль Павловского тракта (в районе домов № 253 и 257) подрядчик также разместит «арки» с гирляндами, на пересечении Павловского тракта с ул. Сельскохозяйственной смонтирует фонтан «Ажурный», а на ул. 50 лет СССР, 16, поставит световую конструкцию «Маска». На 50 лет СССР, 12, появится светодиодная конструкция «Глобус».

Несколько фигур «Фейерверк» разместят на пересечении Павловского тракта с улицей Малахова. Ещё одна конструкция, «Корабль», расположится на площади Адмирала Кузнецова (ул. Балтийская, 49). Светодиодные объекты в виде ели со звездой поставят и на Павловском тракте — от ул. Попова до ул. Сельскохозяйственной.

Справа от входа в «Лесную сказку» появится светодиодная конструкция «Цветок», в самом парке поставят несколько новогодних фигур с подсветкой и светодиодную фигуру «Лев». Ещё в парке будут небольшие светящиеся фигуры в форме медвежонка, оленёнка, снеговика, пингвинёнка, ёлки и каркасной ели.

Фигура «Маска» / Фото из документации на сайте госзакупок

Украшения и баннеры

Кроме того, Индустриальный район украсят виньетками и светодиодными трубами. Последние разместят по Павловскому тракту — от ул. Власихинской до ул. Сельскохозяйственной. Виньетки появятся по адресам:

ул. Малахова (от ул. Антона Петрова до ул. Балтийская) — 33 штуки;

ул. Энтузиастов (от ул. Попова до ул. Георгиева) — 8 штук;

ул. Панфиловцев (от ул. Энтузиастов до Павловского тракта) — 8 штук;

ул. Георгиева (от ул. 50 лет СССР до Павловского тракта) — 6 штук;

ул. 50 лет СССР (от ул. Малахова до ул. Георгиева) — 11 штук;

ул. Трактовая (от ул. Газобетонной до ул. Дальней) — 17 штук;

ул. Балтийская (от ул. Ускова до ул. Попова) — 16 штук;

ул. Ускова (от ул. Взлётной до ул. Балтийской) — 4 штуки.

Также подрядчик взял на себя разработку и установку баннеров по новогодней тематике. Они появятся на Павловском тракте, улицах Энтузиастов, Шумакова, Балтийская, Попова, Власихинская, Малахова, на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР и так далее. Два баннера повесят перед входом в «Лесную сказку». Перед проведением всех работ компания должна будет расчистить территорию от снега.

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