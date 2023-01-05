Стало известно, какими будут штрафы для нарушителей на электросамокатах с 1 марта 2023 года

С весны электросамокаты и похожие средства передвижения попадут под особый контроль правоохранителей

05 января 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Штраф для россиян, которые будут нарушать правила пользования электросамокатами и другими похожими устройствами, составит до полутора тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к разработке инициативы. Мера вступит в силу с 1 марта 2023 года, когда электросамокаты получат особый статус средств индивидуальной мобильности. Но вместе с денежным наказанием могут появиться и новые специальные формы ответственности, отметил собеседник.

«С 1 марта вступает в силу постановление правительства, закрепляющее правовой статус электросамокатов. Данная категория участников дорожного движения [передвигающихся на электросамокатах] отнесена к пешеходам, соответственно, за нарушения на дорогах они будут привлекаться к ответственности по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ. Вместе с тем со временем для средств индивидуальной мобильности может появиться и новая специальная ответственность», — цитирует ТАСС свой источник.

Он также пояснил, что 1,5 тысячи рублей — это размер максимального штрафа, который планируется ввести. Такое наказание будут применять для ст. 12.29 («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения») и ст. 12.30 («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») КоАП РФ.

Напомним, что согласно уже утверждённым поправкам в ПДД, которые начнут действовать с 1 марта, электросамокаты, электроборды, гироскутеры и другие аналогичные устройства будут считаться средствами индивидуальной мобильности. Для них введут ограничение скорости — не более 25 км в час по тротуарам и велодорожкам. При этом масса средства передвижения не должна будет превышать 35 кг.