Суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погибла замминистра культуры Алтайского края

В Алтайском крае Троицкий районный суд вынес приговор водителям, по вине которых в ДТП погибла замминистра культуры региона Галина Кубрина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, водителя Hyundai i40, в котором находилась Кубрина, приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы условно и назначили испытательный срок в один год.

По версии следователей, водитель автомобиля Hino, двигаясь по второстепенной полосе, не уступил дорогу Hyundai. Вследствие чего водитель легковой машины совершил неоправданный манёвр и выехал на встречную полосу, в результате чего машины столкнулись.

Водителя Hino признали виновным и осудили на два года и два месяца лишения свободы с испытательным сроком полтора года. Также его лишили права управлять автомобилем на полтора года.

Водителя Hyundai i40 приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы условно и назначили испытательный срок один год. Ему также на год запретили управлять транспортными средствами.

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Напомним, автомобиль Министерства культуры Алтайского края попал в ДТП в Троицком районе 29 января. Кроме водителя и главы ведомства Елены Безруковой в машине находились её заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капстроительства и ресурсного обеспечения Минкульта Фёдор Зыков. По предварительной версии, грузовик при выезде с второстепенной дороги не пропустил легковой автомобиль.

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Чиновники направлялись в служебную командировку в Бийск, чтобы осмотреть земельный участок для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.

Безрукова в результате аварии получила перелом руки, а Кубрина скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ.