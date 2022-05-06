Суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погибла замминистра культуры Алтайского края

Водитель Hyundai i40, в котором находилась Галина Кубрина, получил условный срок

6 мая 2022, 20:46

В Алтайском крае Троицкий районный суд вынес приговор водителям, по вине которых в ДТП погибла замминистра культуры региона Галина Кубрина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, водителя Hyundai i40, в котором находилась Кубрина, приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы условно и назначили испытательный срок в один год.

По версии следователей, водитель автомобиля Hino, двигаясь по второстепенной полосе, не уступил дорогу Hyundai. Вследствие чего водитель легковой машины совершил неоправданный манёвр и выехал на встречную полосу, в результате чего машины столкнулись.

Водителя Hino признали виновным и осудили на два года и два месяца лишения свободы с испытательным сроком полтора года. Также его лишили права управлять автомобилем на полтора года.

Водителя Hyundai i40 приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы условно и назначили испытательный срок один год. Ему также на год запретили управлять транспортными средствами.

Виктор Томенко выразил соболезнования в связи с гибелью замминистра культуры

Виктор Томенко выразил соболезнования в связи с гибелью замминистра культуры

Напомним, автомобиль Министерства культуры Алтайского края попал в ДТП в Троицком районе 29 января. Кроме водителя и главы ведомства Елены Безруковой в машине находились её заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капстроительства и ресурсного обеспечения Минкульта Фёдор Зыков. По предварительной версии, грузовик при выезде с второстепенной дороги не пропустил легковой автомобиль.

Замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась после ДТП на Чуйском тракте

Замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась после ДТП на Чуйском тракте

Чиновники направлялись в служебную командировку в Бийск, чтобы осмотреть земельный участок для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.

Безрукова в результате аварии получила перелом руки, а Кубрина скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ.

Комментарии
    Новости партнеров