СУСК возбудил уголовное дело против руководителя протезно-ортопедического предприятия в Барнауле

Уголовное дело возбуждено в отношении управляющего филиалом барнаульского протезно-ортопедического предприятия. Эту информацию amic.ru подтвердили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. При этом в ведомстве отказались разглашать подробности.

«В связи с тем, что сейчас проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, информация по уголовному делу не подлежит огласке на основании ст. 161 УПК РФ», — сообщили amic.ru в СУ СК.

Как сообщил amic.ru источник, знакомый с ситуацией, ещё 6 апреля 2022 года на предприятие приехали «люди в масках» и увезли управляющего. Было возбуждено уголовное дело по ст. 290, ч. 5 («Получение взятки»). Однако вскоре руководитель вновь вышел на работу.

Также источник сообщил, что в сентябре прошлого года на предприятие приезжали проверяющие из Москвы.

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Что известно о предприятии:

«Барнаульский» филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации основано в 1942 г. и является специализированной организацией по оказанию протезно-ортопедической помощи и реабилитационных услуг с использованием современных технологий.

Производство специализируется на выпуске современных протезов верхних и нижних конечностей, всех видов ортезов, лечебно-бандажных и корсетных изделий, ортопедической обуви, более чем 700 наименований средств реабилитации для инвалидов и лиц с физическими недостатками.