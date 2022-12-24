Такой день. Барнаул, в котором подорожали квартиры, и девочка, которую высадили с поезда в 14-летие

О главных событиях Алтайского края за 23 декабря

24 декабря 2022, 00:55, ИА Амител

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С 1 января 2023 года в каменских пассажирских автобусах оплата за проезд вырастет до 30 рублей. Cо следующего года начнёт действовать решение Алтайского управления по государственному регулированию цен и тарифов от 7.12.2022 года № 546.

Нокауты, кровь, красивые девушки, танцы и даже стихи — всё это увидели барнаульцы на вечере бокса «Битва на Алтае», который прошёл 22 декабря в 18:00 в барнаульской «Титов-Арене». Посмотреть на известных боксёров из Алтайского края и других регионов России, а также с Кубы и из Конго приехали фанаты этого вида спорта и первые лица Барнаула. Бои шли около четырёх часов, но зрители ни на секунду не заскучали и оставались на трибунах до самого конца состязаний. В финале мероприятия состоялось главное событие вечера — битва на ринге между россиянином и боксёром из Конго. Как закончились спарринги и чем запомнился турнир — в материале amic.ru.

Барнаул по итогам 2022 года оказался на шестом месте среди российских городов с населением более 300 тыс. человек, где подорожало жильё на вторичном рынке. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке России за 2022 год увеличилась на 16,2%, до 96,06 тыс. рублей.

В Алтайском крае пограничники из-за отсутствия паспорта высадили с поезда девочку, которая заранее не могла получить документ, так как 14 лет ей исполнилось только в день отправки. Семья написала жалобу на пограничников в краевую прокуратуру. В пограничном управлении ФСБ по Алтайскому краю заявили, что в этой ситуации пограничники поступили правильно.