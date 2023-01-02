Такой день. Белокуриха в российском топе, смерть рок-музыканта и грядущий шторм

Главные новости Барнаула и Алтайского края за 2 января

02 января 2023, 23:41, ИА Амител

Фото: belokuriha-2.ru

Белокуриха вошла в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов России. Возглавили шорт-лист Эсто-Садок в Красной Поляне, Шерегеш и Кировск. При этом средний чек на посуточную аренду на курортах России за год вырос на 24% и составил 7112 рублей. В Белокурихе этот показатель равен 4149 рублям.

В ночь на 2 января скончался известный барнаульский рок-музыкант Сергей Скаредов, создавший группу «Первое завтра». Он всего полгода не дожил до своего 50-летия. Последнее время Скаредов боролся с раком. Сергей Юрьевич отыграл свой последний концерт 20 ноября.

2 января многие барнаульцы заметили необычное природное явление — гало. Свечение вокруг солнца было хорошо видно из разных точек города. Причём гало не исчезло и спустя несколько часов после появления. Возможно, небольшое похолодание, пришедшее на смену теплу со снегом, и стало причиной оптического явления.

Синоптики предупредили жителей Алтайского края о резком ухудшении погоды. В течение двух следующих дней, 3 и 4 января, ожидаются метели, осадки и гололёд. Так, сильный снег будет сопровождаться порывами ветра до 17-22 м/с, по югу — до 25 м/с.