Такой день. Четверо больных корью в Алтайском крае и смерть спасателя, пострадавшего при пожаре в Барнауле

О главных событиях региона за 16 января

16 января 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Четыре человека с корью госпитализированы в больницы Алтайского края. Все заболевшие – молодые люди до 30 лет. По информации медиков, они никак не связаны друг с другом и не контактировали между собой. Известно, что во время новогодних праздников все больные ездили в соседние регионы, где были официально зарегистрированы случаи заражения корью.

15 января скончался пожарный, который впал в кому после отравления продуктами горения при тушении ТЦ "Успех". Прощание с погибшим в Барнауле пожарным Евгением Рябинским пройдёт в Рубцовске в среду, 18 января.

Известный радиоведущий и журналист Сергей Зубчук скончался в Барнауле на 65-м году жизни, сообщили amic.ru его знакомые. О причинах смерти журналиста пока информации нет. Сергей Зубчук был одним из самых известных радиоведущих Алтайского края и много лет сотрудничал с медиагруппой FM-Продакшн. Слушатели называли его "золотым голосом" алтайской журналистики.

Сумма за отопление в квитанциях барнаульцев за январь 2023 года не будет выше той, что начислили в декабре 2022 года. Такой прогноз в ходе прямого эфира, прошедшего 16 января, дал директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков.