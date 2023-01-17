Такой день. Обвинение экс-лидеру "афганцев" и алтайские строители, более полугода восстанавливающие объекты ЛНР

О главных событиях Алтайского края за 17 января

17 января 2023, 23:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Строители из Алтайского края уже более полугода восстанавливают объекты социальной инфраструктуры и жильё на территории Славяносербского района ЛНР. Всего там работают более 200 человек, а с семью генеральными подрядчиками из региона заключены контракты.

Во вторник, 17 января 2023 года, после тяжёлой болезни на 70-м году ушёл из жизни Сергей Анатольевич Семдянкин. Он прошёл трудовой путь от простого монтёра связи до директора предприятия. С 2000 по 2007 год возглавлял Барнаульскую городскую телефонную станцию. Затем был руководителем муниципального предприятия "Горэлектротранс". В 2008 году Сергей Анатольевич был избран депутатом городской думы Барнаула пятого созыва.

В Алтайском крае на Крещение будет организовано 47 купелей для совершения обряда омовения, две из которых – в Барнауле. Публикуем их список.

Бывшему главе Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергею Завалихину предъявили обвинение. Что именно ему инкриминируют – пока неизвестно, однако в деле якобы фигурирует некая взятка.