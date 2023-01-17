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Экс-лидеру алтайских "афганцев" Сергею Завалихину предъявили обвинение

В деле фигурирует некая взятка

17 января 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: rsva22.ru
Фото: rsva22.ru

Бывшему главе Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергею Завалихину предъявили обвинение, сообщает "Толк".

"Что конкретно инкриминируют Завалихину, всё ещё неясно. Известно лишь, что в деле фигурирует некая взятка. Сам Завалихин с обвинениями не согласен, так как они, по его мнению, "бездоказательны", – отмечает издание со ссылкой на и.о. руководителя организации Владислава Павлюкова.

Он также уточнил, что Завалихину, который сейчас находится в СИЗО, отказывают во встречах – якобы не пустили даже прилетевшего из Оренбурга сына.

Напомним, Завалихина задержали 7 декабря 2022 года. Что именно заинтересовало правоохранителей в его деятельности – до сих пор неизвестно. 17 декабря алтайские "афганцы" экстренно выбрали нового главу.

 

Комментарии 4

  • 17 декабря алтайские "афганцы" экстренно выбрали нового главу... Старого получается предали ?
    17 января, Гость   Ответить
  • 7 декабря задержали, а 17 января предъявили обвинение. Т.е. Завалихин больше месяца седел за просто так? Нормально у нас следствие работает. А где адвокаты, где правозащитники? Где союз Афганцев?
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, чем дурнее, те в комментарии лезите.
    17 января, Гость   Ответить
  • Где, где? Все на своих местах. И Завалихин тоже.
    17 января, Гость   Ответить
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