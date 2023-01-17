В деле фигурирует некая взятка

17 января 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: rsva22.ru

Бывшему главе Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергею Завалихину предъявили обвинение, сообщает "Толк".

"Что конкретно инкриминируют Завалихину, всё ещё неясно. Известно лишь, что в деле фигурирует некая взятка. Сам Завалихин с обвинениями не согласен, так как они, по его мнению, "бездоказательны", – отмечает издание со ссылкой на и.о. руководителя организации Владислава Павлюкова.

Он также уточнил, что Завалихину, который сейчас находится в СИЗО, отказывают во встречах – якобы не пустили даже прилетевшего из Оренбурга сына.

Напомним, Завалихина задержали 7 декабря 2022 года. Что именно заинтересовало правоохранителей в его деятельности – до сих пор неизвестно. 17 декабря алтайские "афганцы" экстренно выбрали нового главу.