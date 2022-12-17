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Такой день. Причина корректировки сроков постройки моста в Барнауле и спортивные объекты, которые не успеют достроить

О главных событиях Алтайского края за 16 декабря

17 декабря 2022, 00:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Руководитель ДСУ-4 Барнаула Николай Данилин рассказал о том, почему были скорректированы сроки строительства моста на Новом рынке. По его словам, на это повлияла морозная погода и необходимость укрепления грунта под опорами.

Три современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле и ледовую арену в Бийске не успеют достроить в 2022 году. Возводят объекты в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В общей сложности на развитие инфраструктуры регион получил около 1,2 миллиарда рублей. Возвести спортивные объекты помешал скачок цен на стройматериалы, а также медлительность подрядчиков. В Министерстве спорта утверждают, что три барнаульских ФОКа и ледовую арену в Бийске планируют сдать теперь уже в 2023 году. Чем это грозит региону и подорожают ли спортобъекты — разбирался amic.ru.

В Бийске с 1 января 2023 года городские больницы № 2, 3 и 4 станут единым целым. Укрупнённая медицинская организация получит современное оборудование, при этом медперсонал сокращать не планируют, как и зарплату, наоборот, у некоторых специалистов доход даже повысится.

Комментарии 5

  • Сразу видно, что проект реконструкции разработали делитанты или откатчики. Погодные условия так же небыли предусмотрены графиком. Кто-то хорошо заработает на этой афере.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, очередной способ от"ема денег у государства... Вот вообще не было сомнений, что будет очередной долгострой в стиле Художественного музея на плрщади Октября, который уже 10 лет строят
    17 декабря, Гость   Ответить
  • А вы что не знали что в Сибирии есть ещё и зима и очень холод или надеелись что лето будет круглый год?.Будут тянуть время и это неудобство всему городу и транспорту.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Зима оказывается бывает с морозами,в ДСУ-4 узнали это после после подписания подряда,теперь будут 0 пририсовывать.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Не выполнил обещание по 159 мошенничество на полную катушку отдать всё китайцам это Пусть быстрее бы сделали
    18 декабря, Гость   Ответить
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