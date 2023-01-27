Такой день. Суд над рубцовчанкой, сжегшей любовника, и уход ректора АГИК

О главных событиях Алтайского края за 26 января

27 января 2023, 00:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительницу Рубцовска осудят за убийство любовника путём сожжения его в автомобиле. Как установили правоохранители, на протяжении длительного времени рубцовчанка находилась в близких отношениях с 68-летним мужчиной, который периодически поддерживал её деньгами. В 2022 году она захотела прекратить эти отношения, однако любовника это не устроило.

В Алтайском крае бывшие заместитель главврача и врач анестезиолог-реаниматолог Советской ЦРБ пытаются смягчить приговор, вынесенный им за гибель годовалой девочки в больнице.

Ректор Алтайского государственного института культуры Галина Буевич объявила об уходе с поста. О том, что это произойдёт, она рассказывала amic.ru ещё несколько месяцев назад, но только теперь стала известна дата окончания полномочий. Об этом она сообщила коллегам на заседании учёного совета вуза, а сразу после него – редакции.