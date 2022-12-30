Такой день. Внезапное увольнение работников из «Леруа Мерлен» и отставка главы алтайского ПФР

О главных событиях Алтайского края за 29 декабря

30 декабря 2022, 00:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Борис Трофимов покидает свой пост, который занимал с 1997 года. Он займет новое место — советника нового руководителя фонда с определёнными задачами и полномочиям. Главой регионального отделения объединённого фонда станет нынешний замглавы отделения ПФР — Ольга Клиндухова.

Лишение итоговой годовой выплаты медсестер барнаульского Кардиоцентра связано с целевыми показателями по зарплатам. Деньги выплатили только врачам и младшим медработникам, потому что их зарплаты не достигли нужных цифр по итогам 2022 года. У средних медработников показатели даже превысили положенную норму. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Восемь человек уволил барнаульский магазин «Леруа Мерлен» на Павловском тракте 192А перед Новым годом. Это было сделано «для повышения эффективности штата», сообщил amic.ru один из уволенных сотрудников магазина.