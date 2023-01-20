Такой день. Возвращение морозов в Алтайском крае и проверка прокуратуры из-за тарифов ЖКХ

О главных событиях региона за 20 января

20 января 2023, 23:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Снег и северный ветер до 13 метров в секунду ожидается в Алтайском крае в ночь на 21 января. На большей части региона осадки будут умеренной интенсивности, чуть активнее они будут по юго-востоку. Столбики термометров покажут от -15 до -20 градусов, в северных районах максимально похолодает до -28°С. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Прокуратура Алтайского края начала проверку законности установленных тарифов на коммунальные услуги. В ведомстве прошло совещание с представителями антимонопольной службы, чиновниками и членами Общественной палаты. Стороны обсудили причины роста тарифов на услуги, а также механизм получения субсидий жителями региона.

Жители Барнаула и администрация Индустриального района воспротивились строительству многоэтажного дома на месте бывшего кинотеатра "Искра". В декабре 2022 года инвестор обратился в мэрию, чтобы сменить назначение земельного участка под зданием. Без этого возведение высотки невозможно. Однако участники общественных обсуждений отметили, что стройка и будущий объект могут навредить ближайшим домам и вызвать "социальную напряжённость" в микрорайоне.