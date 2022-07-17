Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем металлурга

Губернатор Алтайского краяя Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем металлурга.

«Становление нашего региона тесно связано с металлургией. С запуском первого горнорудного завода в XVIII веке начинается история промышленного Алтая. Спустя столетия наше металлургическое производство продолжает вносить вклад в решение вопросов экономики и обороноспособности страны, развития региона», — говорится в поздравлении.

По словам политиков, в горно-металлургической края на сегодня трудится больше 5 тысяч профессионалов, которые «успешно решают вопросы модернизации, обеспечения роста объемов производства, повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции».

«Желаем всем металлургам крепкого здоровья, успехов и благополучия!» — поздравили Томенко и Романенко.

Отметим, что День металлурга отмечают в России ежегодно в третье воскресенье июля.