Томенко призвал мэрию Барнаула улучшить ситуацию на дорогах после закрытия моста у Нового рынка
В качестве примера губернатор указал на недоделанную дорожную разметку, что приводит к вынужденным нарушениям ПДД
Мэрия Барнаула должна внимательно относиться к организации дорожного движения в связи с закрытием на ремонт моста в центре города. Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании в правительстве региона.
«К организации движения в этих обстоятельствах, конечно, надо очень внимательно относиться, чётко послушать, что люди говорят, какие сегодня есть недочёты. В частности, по разметке мне жалуются: организация движения работает не очень эффективно», — заявил Томенко, его цитирует пресс-центр мэрии.
В качестве примера губернатор указал на недоделанную дорожную разметку, что приводит к вынужденным нарушениям ПДД.
Замглавы Барнаула Анатолий Воронков отметил, что сейчас группы мониторинга совместно с сотрудниками ГИБДД анализируют обстановку, работу светофоров и общественного транспорта. В администрации города будут предложены и рассмотрены меры по улучшению ситуации на дорогах.
Напомним, 21 мая в Алтайском крае закрыли путепровод на проспекте Ленина возле Нового рынка. Реконструкция должна завершиться к 30 ноября 2023 года.